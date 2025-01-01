Nous joindre
Réforme du mode de rémunération

La FMOQ met fin aux discussions avec le gouvernement caquiste

durée 12h00
4 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

La Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) a fait savoir jeudi qu'elle rompt les négociations avec le gouvernement caquiste qui visaient à améliorer la réforme du mode de rémunération.

La présidente du Conseil du trésor, France Élaine Duranceau, a exprimé sa déception à la suite de l'annonce.

Le porte-parole de la FMOQ a confirmé jeudi matin la fin des négociations, en ajoutant que rien ne fonctionne et que le gouvernement reste campé sur ses positions.

La semaine dernière, le président de la FMOQ, Marc-André Amyot, avait rencontré personnellement le premier ministre François Legault pour trouver des voies de passage possibles pour sortir de l'impasse actuelle et relancer les négociations.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

