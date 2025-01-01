Budget 2026
Une augmentation de 3 % du compte de taxes résidentiel à Rosemère
Par Salle des nouvelles
Lors de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025, la mairesse Marie- Elaine Pitre a présenté les prévisions budgétaires 2026, adoptées par le conseil municipal.
On y retrouve entre autres un budget d’opération de 43 567 000 $, une augmentation de la taxe générale de 3 % pour le compte de taxes résidentiel moyen, une contribution au fonds d’infrastructures de 54 $ en moyenne pour le secteur résidentiel, représentant 1,5 % du compte de taxes et une augmentation de 5 % de la quote-part versée à l’Autorité régionale de transport métropolitain, ce qui se traduit par une augmentation de la taxe pour le transport collectif de 0,5 % du compte de taxes.
« Devant les défis budgétaires actuels, nous avons uni nos efforts afin de limiter l’impact financier sur les Rosemèrois. Grâce à un travail rigoureux et collectif, nous avons réussi à atteindre un taux de taxation acceptable pour nos citoyens. La mise à jour de notre stratégie fiscale, la réduction dans les dépenses municipales et l’instauration de tranches de valeurs pour soutenir nos petits commerçants sont autant de mesures qui témoignent de notre volonté d’assurer une saine gestion financière, tout en maintenant des services de qualité pour la communauté », a déclaré la mairesse, Marie-Elaine Pitre.
Des choix responsables pour une gestion durable
Selon la Ville, afin de concilier les ambitions à long terme avec les réalités budgétaires actuelles, ils ont dû prendre des décisions visant à maintenir la qualité des services offerts aux citoyens tout en assurant une stabilité financière.
Entre autres, il est prévu le maintien d’un budget annuel de 100 000 $ pour la création d’un fonds de résilience aux changements climatiques, afin de mieux préparer notre territoire aux enjeux environnementaux, la réalisation d’un plan d’immobilisation sur 5 ans plutôt que sur 3 ans et l’adoption de celui-ci en juillet, permettant une meilleure organisation des travaux, la mise à jour de la stratégie fiscale, afin de limiter l’impact du transfert fiscal occasionné par le dépôt du rôle d’évaluation 2024-2026, l’utilisation des fonds et réserves financières pour stabiliser les dépenses et réduire la pression sur le budget, le maintien du taux de la taxe infrastructures, garantissant une stabilisation de l’endettement et une tarification de l’eau revue, dans le but d’encourager des comportements écoresponsables chez les citoyens.
Parmi ces mesures, la révision de la stratégie fiscale en 2026 permettra d’appliquer une structure de taxation non résidentielle selon deux tranches, laquelle aura pour effet d’atténuer l’impact du transfert fiscal découlant du rôle 2024-2026 sur les petits commerces.
De plus, la tarification de l’eau potable a été révisée afin d’encourager une consommation responsable de cette ressource précieuse. Le principe repose sur une tarification progressive appliquée au volume excédant le seuil de base (40 000 gallons impériaux), avec des taux qui augmentent par paliers, tout en prévoyant des exceptions pour certains commerces et des exemptions pour les familles nombreuses.
Pour une meilleure planification des investissements
La Ville a adopté en 2025 un plan d’investissement sur cinq ans, plutôt que trois ans. Ce plan a par ailleurs été adopté en juillet dernier, pour ainsi bien planifier le calendrier de réalisation des travaux, optimiser la recherche de subventions, et revoir les priorités en cas d’imprévus.
Les projets prévus au plan d’immobilisation sont principalement en lien avec les aspirations de la planification stratégique, soit d’agir face aux enjeux climatiques, de consolider et adapter notre territoire et d’accroitre l’engagement de notre communauté.