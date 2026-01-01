Successeur connu le 12 avril
François Legault va rester député jusqu'aux prochaines élections
Par La Presse Canadienne
François Legault entend compléter son mandat de député de L’Assomption après avoir cédé les rênes de la Coalition avenir Québec à son successeur le 12 avril prochain.
«Pour lui, c’est d’abord une question de responsabilité envers ses citoyens: il ne voulait pas que les gens de L’Assomption se retrouvent sans député en cours de mandat. Il voit aussi cette période comme une façon de clore sa carrière politique», a indiqué le cabinet du premier ministre dans une déclaration écrite transmise à La Presse Canadienne vendredi.
«Il a l’intention d’être actif dans son comté, de rencontrer les citoyens et, fidèle à ses priorités, il veut profiter de ce rôle pour mettre en valeur et faire connaître les entreprises de L’Assomption», ajoute-t-on.
Les deux candidats à la chefferie sont Christine Fréchette et Bernard Drainville. Le prochain chef de la CAQ deviendra de facto premier ministre du Québec.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne