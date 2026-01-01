Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Succession de François Legault

Un premier bain de foule pour la première ministre désignée, Christine Fréchette

durée 09h00
13 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Au lendemain de son élection à la tête de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette vivra sa première journée complète en tant que première ministre désignée du Québec, lundi.

Mme Fréchette, qui est députée de Sanguinet, a été choisie par les membres caquistes pour succéder à François Legault. Son seul rival dans la course était le député de Lévis, Bernard Drainville.

Selon son horaire officiel, Mme Fréchette amorcera la journée de lundi à Trois-Rivières, où elle ira à la rencontre de citoyens lors d’un bain de foule. Le ministre du Travail et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, sera notamment à ses côtés.

Par la suite, elle se déplacera vers Québec, où elle rencontrera le secrétaire général du gouvernement, David Bahan, en début d'après-midi. Le secrétaire général dirige le ministère du Conseil exécutif, dont la mission est d'assister la personne qui occupe la fonction de premier ministre.

Puis, en fin de journée, Mme Fréchette se présentera devant les médias pour répondre aux questions des journalistes.

En succédant à François Legault, Christine Fréchette deviendra la deuxième femme première ministre du Québec, après Pauline Marois, qui a gouverné entre 2012 et 2014.

La nouvelle première ministre aura trois semaines pour arriver en poste et composer son équipe, puisque la session parlementaire est prorogée jusqu'au 5 mai.

La date de son assermentation officielle comme première ministre n'a toujours pas été confirmée. Idem pour la date de l'annonce de la composition de son conseil des ministres.

Élue députée en 2022, Mme Fréchette a connu une ascension rapide à Québec. Après avoir piloté l'important dossier de l'immigration, elle a succédé à Pierre Fitzgibbon comme «superministre» de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en 2024.

Comme première ministre, un autre défi de taille attend Mme Fréchette: celui de replacer la CAQ dans les bonnes grâces des électeurs en prévision des prochaines élections, qui sont prévues en octobre.

Selon le dernier coup de sonde mené par la firme Léger pour le compte de Québecor, la CAQ ne récolterait que 13 % des appuis, loin derrière le Parti québécois et le Parti libéral du Québec.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gilles Bélanger rencontrera Santé Québec pour aborder un potentiel report du DSN

Publié le 10 avril 2026

Gilles Bélanger rencontrera Santé Québec pour aborder un potentiel report du DSN

Il y a plusieurs enjeux entourant le Dossier santé numérique (DSN) qui préoccupent le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger. Il rencontrera Santé Québec la semaine prochaine pour discuter si oui ou non il serait préférable de reporter son déploiement qui est prévu le 9 mai. «Nous aurons des rencontres la semaine prochaine, ...

LIRE LA SUITE
Fin de la «double taxe de bienvenue»: Guilbault prête à élargir son projet de loi 22

Publié le 10 avril 2026

Fin de la «double taxe de bienvenue»: Guilbault prête à élargir son projet de loi 22

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, souhaite étendre la fin de la «double taxe de bienvenue» aux maisons reçues en héritage, a appris La Presse Canadienne. Le 25 mars dernier, Mme Guilbault a déposé le projet de loi 22 visant notamment à mettre fin à la «double taxe de bienvenue» pour les conjoints de fait. Actuellement, ...

LIRE LA SUITE
Les défections au sein du Parti conservateur soulèvent des questions de leadership

Publié le 9 avril 2026

Les défections au sein du Parti conservateur soulèvent des questions de leadership

Un ancien proche collaborateur de Stephen Harper estime que la décision de Marilyn Gladu de quitter le Parti conservateur pour rejoindre les libéraux affaiblit le leadership de Pierre Poilievre. Dimitri Soudas, qui était le directeur des communications de Stephen Harper, affirme que Mme Gladu était une «conservatrice pure et dure» et que sa ...

LIRE LA SUITE