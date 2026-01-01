Biodiversité: la ministre Déry est sceptique sur l’objectif des 30 % en 2030

La nouvelle ministre de l’Environnement, Pascale Déry, doute qu’il soit possible de protéger 30 % du territoire québécois d'ici 2030, un engagement qui découle de la COP15 sur la biodiversité tenue à Montréal en 2022.

Actuellement, le Québec protège environ 18 % de son territoire, soit 1% de plus qu’en 2020.

«Est-ce réaliste» d’aller «chercher 13 % d’aires protégées supplémentaires d’ici 2030», sachant que, dans les six dernières années, les aires protégées ont «augmenté de 1 %», a demandé le député péquiste Joël Arseneau à la ministre de l’Environnement, lors de l’étude des crédits budgétaires, mercredi à Québec.

«Je suis confiante, pas d’atteindre la cible», mais «de tendre vers cette cible-là», a répondu Pascale Déry.

La ministre de l’Environnement a ajouté qu’elle «préfère prendre le temps d'avoir vraiment des mesures de conservation qui ont de l'allure, plutôt que de faire un peu n'importe quoi pour atteindre la cible de 30 % (…) c’est pourquoi l’appel à projets est important».

La nouvelle ministre a précisé qu’elle analyserait attentivement les 400 projets d'aires protégées qui ont été soumis au ministère de l'Environnement lors d’un appel en 2024.

Pascale Déry a indiqué avoir «bon espoir» que certains de ces projets permettront de faire «des bonds importants» vers la cible de 30 % de protection du territoire.

Elle a également précisé qu’un pour cent de protection du territoire correspond à 17 000 kilomètres carrés.

«Donc, ça peut vous donner une idée de l’importance du travail.»

Un engagement de l’accord de Kunming-Montréal

La préservation de 30 % des terres et des océans est l’objectif phare de l’accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité, signé en 2022.

En ouverture de la Conférence des parties (COP15) sur la biodiversité cette année-là, devant des délégués de 196 pays, mais aussi en présence du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antònio Guterres, le premier ministre François Legault avait pris «l’engagement d’atteindre la cible de 30 % d’aires protégées d’ici 2030».

En 2024, le gouvernement provincial a publié son Plan nature 2030, une feuille de route dotée d’un budget de 922 millions $ qui doit permettre au Québec d’atteindre la protection de 30 % de son territoire dans les prochaines années.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne