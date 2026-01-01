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Succession de François Legault

Après la victoire de Christine Fréchette, le PQ courtise les nationalistes de la CAQ

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13 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

«Nationalistes, bienvenue chez vous»: au lendemain de la victoire de Christine Fréchette à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ), le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, courtise les partisans du candidat défait, Bernard Drainville.

Dans une publication sur le réseau social X lundi, il écrit: «Au Parti québécois, nous sommes fermement convaincus que les Québécois ont le droit de faire leurs propres choix, librement, que ce soit pour l'épanouissement de leur langue, de leur culture, le choix de leur modèle de vivre-ensemble ou une saine gestion des finances publiques.»

«À tous les nationalistes qui ont à cœur la défense des valeurs québécoises, votre place est au Parti Québécois. Notre porte est grande ouverte», ajoute-t-il.

Pour le chef péquiste, la troisième voie incarnée par la CAQ «a montré ses limites».

Dimanche, dans son message de félicitations à Christine Fréchette, Paul St-Pierre Plamondon a écrit que la défaite de Bernard Drainville marquait «la défaite du courant nationaliste “bleu” au profit des caquistes qui s’inscrivent davantage dans le courant de pensée “rouge” de ce parti». Il a aussi qualifié de «courageuse» la campagne à la chefferie du député de Lévis.

Christine Fréchette a été élue chef de la CAQ dimanche avec 57,9 % du vote des membres. Elle a rapidement lancé un appel à l’unité de son parti.

Bernard Drainville était vu comme le candidat incarnant davantage le camp nationaliste et identitaire dans la chefferie caquiste. L’ex-péquiste a renforcé la laïcité dans les écoles quand il était ministre de l’Éducation. Il a aussi reçu l’appui du ténor nationaliste de la CAQ, le ministre Simon Jolin-Barrette.

Une lutte à deux se dessine entre le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) pour les élections d’octobre prochain. Le plus récent sondage Léger montre les libéraux à 33 %, un point devant les péquistes. La CAQ est loin derrière avec seulement 13 %.

L’agrégateur de sondages Qc125, place le PQ et le PLQ au coude à coude en termes de pourcentage de vote. Le PQ se maintient toutefois en avance dans le nombre de sièges projetés avec 63 contre 47 pour les libéraux.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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