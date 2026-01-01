Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Rosemère invite ses citoyens à une consultation publique le 27 avril
Par Salle des nouvelles
Le 27 avril, la Ville de Rosemère tiendra une consultation publique, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin de présenter les règlements de concordance du Plan particulier d’urbanisme (PPU) du pôle régional.
Les citoyens sont invités à y participer et à exprimer leur opinion sur ces règlements. Parmi les sujets abordés figureront notamment le verdissement, les normes relatives au stationnement étagé, ainsi que les critères liés à la mobilité et à la performance environnementale.
« La participation des citoyens est essentielle pour transformer ce secteur névralgique en un milieu de vie qui répond aux besoins des résidents tout en reflétant nos valeurs. Le pôle régional fait partie de l’ADN de Rosemère et nous souhaitons que ce projet de développement soit à la hauteur de notre vision collective », affirme Marie-Elaine Pitre, mairesse de Rosemère.
Bien se préparer à la consultation publique
Le 23 mars dernier, la Ville a tenu une soirée d’information afin de présenter un aperçu des règlements de concordance. Nous suggérons aux participants de la consultation publique de visionner l’enregistrement de cette soirée et de consulter les règlements d’urbanisme de concordance sur le portail citoyen au htps://citoyen.ville.rosemere.qc.ca/projet-ppu.
Inscription obligatoire
Pour participer à la consultation publique, les citoyens doivent transmettre leur nom et adresse par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 621-3500, poste 1249, d’ici le 23 avril.
Détails
Date et heure : Le 27 avril de 18 h 30 à 20 h 30 (ouverture des portes pour l’accueil à 18 h)
Lieu : Centre communautaire Memorial (202, chemin de la Grande-Côte), salle Horizon
Dépôt de mémoire
Les citoyens peuvent présenter un mémoire sur les projets de règlements de concordance. Celui-ci doit être déposé par courriel à l’adresse [email protected] au plus tard le 17 avril, 17 h.
En savoir plus sur les règlements de concordance
Des règlements d’urbanisme de concordance ont été élaborés depuis l’adoption finale, en octobre dernier, du règlement 800-06 modifiant le plan d’urbanisme de Rosemère afin d’y intégrer le Plan particulier d’urbanisme du pôle régional. Ces règlements de concordance tiennent compte de l’ensemble des conclusions des différentes études réalisées par la Ville ainsi que des échanges avec la communauté, le tout afin d’assurer un développement durable et équilibré de ce secteur stratégique de Rosemère.