Rosemère invite ses citoyens à une consultation publique le 27 avril

Le 27 avril, la Ville de Rosemère tiendra une consultation publique, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin de présenter les règlements de concordance du Plan particulier d’urbanisme (PPU) du pôle régional.

Les citoyens sont invités à y participer et à exprimer leur opinion sur ces règlements. Parmi les sujets abordés figureront notamment le verdissement, les normes relatives au stationnement étagé, ainsi que les critères liés à la mobilité et à la performance environnementale.

« La participation des citoyens est essentielle pour transformer ce secteur névralgique en un milieu de vie qui répond aux besoins des résidents tout en reflétant nos valeurs. Le pôle régional fait partie de l’ADN de Rosemère et nous souhaitons que ce projet de développement soit à la hauteur de notre vision collective », affirme Marie-Elaine Pitre, mairesse de Rosemère.

Bien se préparer à la consultation publique

Le 23 mars dernier, la Ville a tenu une soirée d’information afin de présenter un aperçu des règlements de concordance. Nous suggérons aux participants de la consultation publique de visionner l’enregistrement de cette soirée et de consulter les règlements d’urbanisme de concordance sur le portail citoyen au htps://citoyen.ville.rosemere.qc.ca/projet-ppu.

Inscription obligatoire

Pour participer à la consultation publique, les citoyens doivent transmettre leur nom et adresse par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 621-3500, poste 1249, d’ici le 23 avril.

Détails

Date et heure : Le 27 avril de 18 h 30 à 20 h 30 (ouverture des portes pour l’accueil à 18 h)

Lieu : Centre communautaire Memorial (202, chemin de la Grande-Côte), salle Horizon

Dépôt de mémoire

Les citoyens peuvent présenter un mémoire sur les projets de règlements de concordance. Celui-ci doit être déposé par courriel à l’adresse [email protected] au plus tard le 17 avril, 17 h.

En savoir plus sur les règlements de concordance

Des règlements d’urbanisme de concordance ont été élaborés depuis l’adoption finale, en octobre dernier, du règlement 800-06 modifiant le plan d’urbanisme de Rosemère afin d’y intégrer le Plan particulier d’urbanisme du pôle régional. Ces règlements de concordance tiennent compte de l’ensemble des conclusions des différentes études réalisées par la Ville ainsi que des échanges avec la communauté, le tout afin d’assurer un développement durable et équilibré de ce secteur stratégique de Rosemère.