Déficit de 25,5 milliards $ pour la période d'avril à février au fédéral

Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit budgétaire de 25,5 milliards $ pour la période d’avril 2025 à février 2026.

Dans sa revue financière mensuelle publiée vendredi, le ministère des Finances indique que ce résultat est à comparer au déficit de 19,3 milliards $ pour la même période de l’exercice 2024-2025.

Ce résultat s’inscrit dans un contexte où les revenus ont totalisé 453,2 milliards $ pour cette période de 11 mois, soit une hausse de 0,8 % par rapport aux 449,8 milliards $ un an plus tôt.

Parallèlement, les charges de programmes excluant les pertes actuarielles nettes se sont élevées à 424,9 milliards $, soit une augmentation de 2,1 % par rapport aux 416,1 milliards $ enregistrés pour la même période de l’année précédente.

Les frais de la dette publique ont totalisé 49,3 milliards $, soit à peu près le même niveau que l’année précédente.

Les pertes actuarielles nettes se sont chiffrées à 4,6 milliards $, contre 3,7 milliards $ il y a un an.

La Presse Canadienne