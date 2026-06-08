Louise Arbour devient la nouvelle gouverneure générale du Canada

La cérémonie d'installation de l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour en tant que 31e gouverneure générale du Canada aura lieu ce lundi à Ottawa.

La cérémonie, qui se tiendra au Sénat du Canada et qui commencera vers 10 heures, comprendra un salut de 21 coups de canon, une lecture de poésie et deux prestations musicales.

Le premier ministre Mark Carney, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, et la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, seront notamment présents.

Mme Arbour succédera à Mary Simon, qui est devenue la première gouverneure générale autochtone du Canada en 2021.

Avant le début de la cérémonie, un qulliq — une lampe à huile traditionnelle inuite — sera allumé par un aîné inuit.

Deux prestations musicales sont prévues: Sara Dufour interprétera «La Reine» des Cowboys Fringants, tandis que Tyler Shaw interprétera «Like Me and You» de Raffi.

Chimwemwe Undi, poétesse lauréate du Parlement, lira son poème «Reasons», qu’elle a écrit pour la cérémonie. Une traduction française sera lue par un élève de l’école primaire Louise-Arbour, à Ottawa.

Mme Arbour prononcera son premier discours au pays en tant que gouverneure générale lors de la cérémonie, au cours duquel elle exposera ses priorités pour son mandat. M. Carney doit également prononcer un discours.

Alors que Mme Arbour montera sur le trône dans la salle du Sénat, une salve de 21 coups de canon sera tirée depuis la colline du Parlement.

Au même moment, la Fanfare centrale des Forces armées canadiennes jouera «God Save the King» et le drapeau du gouverneur général sera hissé sur la Tour de la Paix.

Longue carrière

Juriste accomplie, Louise Arbour est parfaitement bilingue. Elle a occupé les fonctions de Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et de procureure générale à La Haye.

Âgée de 79 ans, Mme Arbour a été procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Elle est entrée dans l’histoire en devenant la première à inculper un chef d’État en exercice — le président serbe Slobodan Milosevic — pour crimes contre l’humanité.

Née à Montréal, elle a également obtenu la première condamnation pour génocide depuis l’adoption de la Convention sur le génocide de 1948, dans l’affaire d’un ancien maire rwandais.

Elle a aussi été la première à poursuivre des agressions sexuelles en tant que crimes contre l'humanité.

Le roi Charles III a approuvé la nomination de Mme Arbour, la première depuis son accession au trône en 2022. Mme Arbour a rencontré le roi au palais de Buckingham la semaine dernière.

Les fonctions officielles d'un gouverneur général comprennent la prestation de serment des ministres fédéraux, la prorogation et la dissolution du Parlement, la nomination de fonctionnaires sur recommandation du premier ministre et l'octroi de la sanction royale pour que les projets de loi deviennent des lois.

M. Carney a affirmé la semaine dernière que le Canada était reconnaissant envers Mme Simon pour ses services. Il l'a remerciée pour ses efforts en faveur de la réconciliation avec les Autochtones.

— Avec des informations de Dylan Robertson

Catherine Morrison, La Presse Canadienne