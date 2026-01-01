Le Canada ne célébrera plus l'inauguration du pont Gordie-Howe avec les États-Unis

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'en raison des dernières menaces tarifaires du président américain Donald Trump, le Canada ne célébrera pas l'ouverture du pont international Gordie-Howe avec les États-Unis.

Un communiqué du bureau du ministre de l'Infrastructure, Gregor Robertson, indique qu'il serait «inapproprié» de maintenir l'événement transfrontalier prévu vendredi.

Une célébration réservée aux Canadiens aura lieu vendredi et l'ouverture du pont est toujours prévue lundi prochain.

Des sources proches de l'événement, s'exprimant sous couvert d'anonymat, affirment que la décision a été prise plus tôt mardi et que les participants ont été avisés dans l'après-midi.

Donald Trump a indiqué lundi qu'il imposerait des droits de douane de 50 % sur une série de produits canadiens dans les 30 jours.

L'ouverture du pont avait déjà été reportée après que l'administration Trump a cherché à renégocier l'entente de construction du pont à cause de réticences de la famille Moroun, milliardaire et propriétaire du concurrent pont Ambassadeur, et important donateur du Parti républicain.