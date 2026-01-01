Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Applicable dans 30 jours

Trump doit signer un décret imposant de nouveaux droits de douane au Canada

durée 10h00
21 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Le président américain Donald Trump signe lundi un décret visant à imposer, d’ici 30 jours, des droits de douane de 50 % sur certains produits canadiens, ont indiqué de hauts responsables de la Maison-Blanche.

S'exprimant à titre confidentiel devant la presse, à condition de rester anonymes, ces responsables ont indiqué que cette mesure constituait une riposte aux interdictions provinciales visant les alcools américains, au système canadien de gestion de l'offre dans le secteur laitier et aux quotas imposés sur certains véhicules américains.

Ils précisent que la Maison-Blanche publiera une liste des importations concernées, mais que ces droits de douane, contrairement à bon nombre d’autres mesures tarifaires prises par Donald Trump, ne prévoiront aucune exemption pour les marchandises conformes à l’Accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM).

Ils précisent que ces nouveaux droits de douane ne s’appliqueront pas à l’énergie, à la potasse, au poisson, aux minéraux essentiels ni à d’autres produits déjà frappés par les droits de douane sectoriels distincts imposés par Donald Trump.

L’administration Trump invoque l’article 338 de la loi douanière de 1930 pour mettre en œuvre ces nouveaux droits de douane, bien que cet article n’ait jamais été utilisé à cette fin auparavant.

Ces droits de douane ne sont pas non plus liés à la récente menace de Donald Trump d’imposer des droits de douane plus élevés au Canada en raison de la fumée des feux de forêt.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trump menace toujours d'imposer des droits de douane

Publié hier à 9h00

Trump menace toujours d'imposer des droits de douane

Après avoir assisté aux côtés du premier ministre Mark Carney à la finale de la Coupe du monde dimanche dans le New Jersey, le président américain Donald Trump ne renonce pas à sa menace d'imposer des droits de douane au Canada en raison de la fumée des feux de forêt. S'adressant aux journalistes à la base militaire d'Andrews dimanche soir, ...

LIRE LA SUITE
Le Québec et l'Alberta signent un partenariat en matière d'intelligence artificielle

Publié le 16 juillet 2026

Le Québec et l'Alberta signent un partenariat en matière d'intelligence artificielle

Les gouvernements du Québec et de l'Alberta prévoient de collaborer pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans l'administration publique, ce qui, selon la ministre québécoise de la Cybersécurité, aidera les deux provinces à tirer parti de leur expérience respective pour développer de nouveaux outils. France-Élaine Duranceau, ministre ...

LIRE LA SUITE
Christine Fréchette promet de tenir un «rendez-vous» sur l'itinérance en 2027

Publié le 15 juillet 2026

Christine Fréchette promet de tenir un «rendez-vous» sur l'itinérance en 2027

L'ex-première ministre Pauline Marois a désormais l'appui de tous les chefs des partis de l'Assemblée nationale dans sa mobilisation pour la tenue d'un sommet sur l’itinérance en 2027, la caquiste Christine Fréchette s'étant rangée derrière l'idée d'un «rendez-vous» sur la question. À l'issue d'une rencontre tenue mardi après-midi à Québec, ...

LIRE LA SUITE