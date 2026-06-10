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Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique
Photo: La Presse Canadienne, 2026
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Le président américain Donald Trump réaffirme que l'économie américaine n'a besoin de rien du Canada et qu'il «n'envisage pas de renouveler» l'accord de libre-échange continental.

Des journalistes ont demandé mercredi à M. Trump ce qu’il attendait d’Ottawa dans le cadre de la révision de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, connu au Canada sous le nom d’ACEUM.

L'accord fait l'objet d'une révision obligatoire et doit être renouvelé avant la date limite du 1er juillet.

Le président Trump s’est plaint mercredi du déficit commercial des États-Unis avec le Canada — causé par les exportations énergétiques canadiennes — et a affirmé que les États-Unis n’avaient pas besoin des voitures, du bois d’œuvre ou de l’énergie du Canada et du Mexique.

Il a réitéré son affirmation selon laquelle l'ancien accord de l'ALENA était «le pire accord commercial jamais conclu» et a déclaré que les États-Unis se portaient mieux sur le plan économique lorsqu'ils étaient autonomes.

D'autres détails suivront.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

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