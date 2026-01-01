Tous les districts ont maintenant leur tribunal spécialisé en violence conjugale

Quatre ans après le lancement du projet-pilote de tribunal spécialisé en violence conjugale et agressions sexuelles à Salaberry-de-Valleyfield, Québec a complété lundi le déploiement de ces tribunaux à travers la province.

La première ministre Christine Fréchette et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette, étaient présents au palais de justice de Longueuil pour annoncer la fin du déploiement dans le 36e district judiciaire de la province.

Mme Fréchette a souligné que cette initiative de tribunal spécialisé, unique dans le monde, visait à redonner confiance en la justice aux victimes de violences sexuelles et domestiques.

Elle a rendu hommage à «l'audace et la détermination» de son ministre de la Justice, qui a piloté cette réforme qui a permis, selon celui-ci, de créer une bulle de sécurité autour des victimes pour passer au travers du lourd processus judiciaire.

M. Jolin-Barette a expliqué que cette mesure, qui a requis des investissements de 230 millions $, a permis au système judiciaire d'accueillir quelque 53 000 victimes. Elle a entraîné la formation de 14 000 acteurs du système à tous les niveaux, des greffiers aux juges, la création de 129 postes d'intervenantes spécialisées et de 83 postes de procureurs dédiés à cette fonction à la Direction des poursuites criminelles et pénales.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne