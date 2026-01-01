Le fédéral transfère 70 millions $ à Québec pour la santé mentale chez les jeunes

Le gouvernement fédéral transférera à Québec 70,8 millions $ sur cinq ans, provenant du Fonds pour la santé mentale des jeunes. Cette enveloppe contribuera notamment à la création de quatre nouveaux sites d'Aire ouverte ainsi qu'un site mobile.

Il existe présentement 48 sites d'Aire ouverte au Québec. Ces endroits s'adressent aux jeunes de 12 à 25 ans et offrent divers services (santé sexuelle, santé mentale, dépendance, etc.) gratuitement, avec ou sans rendez-vous. Les lieux sont pensés par les jeunes. C'est un comité jeunesse qui décide des priorités en santé pour les jeunes du quartier et les types d'intervenants qu'ils veulent avoir dans le centre.

La nouvelle entente entre Québec et Ottawa a été annoncée lundi, dans les lieux de l'Aire ouverte Montréal-Nord-Lacordaire, par la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, et Lionel Carmant, ministre québécois responsable des Services sociaux.

«C'est un modèle qui a un succès retentissant à travers le Québec, [...] et ça nous en prend plus. Et avec la généreuse contribution du gouvernement fédéral, nous, ce qu'on veut, c'est d'aller les développer. On avait une visée d'une Aire ouverte par RLS (réseaux locaux de services), donc 90 à travers le Québec. Je pense qu'au cours des prochaines années, on va pouvoir s'en approcher», a déclaré M. Carmant en point de presse.

Il a précisé que cette année, le gouvernement du Québec ajoutera quatre nouvelles Aires ouvertes: un site permanent à Longueuil et un autre à Trois-Rivières, deux sites satellites, un à Argenteuil et un à Sainte-Thérèse, ainsi qu'un site mobile dans la petite municipalité de Huntington, située en Montérégie.

M. Carmant a ajouté que dans les années subséquentes, l'enveloppe du fédéral pourrait aussi servir aux enjeux de proche aidance chez les jeunes ainsi que pour le Projet Épanouir, qui vise la promotion de la santé mentale et la prévention en contexte scolaire.

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes a été lancé en novembre 2024 et contient une enveloppe de 500 millions $ sur cinq ans. Il sert à soutenir des initiatives communautaires à travers le pays pour faciliter l’accès aux services de santé mentale pour les jeunes.

Marjorie Michel a fait savoir qu'il existe 120 centres de type Aire ouverte dans neuf provinces et 50 sont en développement.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne