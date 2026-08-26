Autrice et animatrice
Geneviève Pettersen se présente pour la CAQ dans L'Assomption
C’est maintenant confirmé: Geneviève Pettersen se lance en politique. L’autrice et animatrice se présente pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de L'Assomption, où elle tentera de succéder à François Legault.
L’information avait été confirmée par La Presse Canadienne la semaine dernière, mais l’annonce officielle était effectuée mercredi matin au Théâtre Hector-Charland.
Mme Pettersen a écrit plusieurs ouvrages, dont le roman à succès «La Déesse des mouches à feu», qui a été adapté au théâtre.
Elle a été chroniqueuse pour Québecor et animatrice au 98,5 FM. Elle a quitté la station de radio en novembre 2025.
La circonscription de L'Assomption est représentée par François Legault depuis 2012. L’agrégateur de sondages Qc125 indique toutefois que rien n’est acquis pour la CAQ dans ce comté. Une chaude lutte est à prévoir avec le Parti québécois.
Le populaire chroniqueur économique, Pierre-Yves McSween – qui est aussi le conjoint de Geneviève Pettersen – a annoncé jeudi dernier qu’il suspendait sa participation à plusieurs émissions dans le cadre desquelles il traite d’affaires publiques.
Il a expliqué vouloir ainsi conserver sa rigueur, son indépendance et son intégrité.
Il reste toutefois à l’animation de son émission «Sauve qui peut», diffusée le samedi à ICI Première.
Sébastien Auger, La Presse Canadienne
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