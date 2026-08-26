A siégé dans l’opposition officielle
Un autre retour: l'ex-élu Nicolas Girard portera les couleurs du PQ dans Repentigny
Après Nicolas Marceau, c'est au tour de l'ex-député Nicolas Girard de tenter un retour pour le Parti québécois (PQ).
L'information, d'abord rapportée par Cogeco Nouvelles, a pu être confirmée par La Presse Canadienne, mercredi.
Nicolas Girard a siégé dans l’opposition officielle péquiste à l’Assemblée nationale de 2004 à 2012. Il représentait alors la circonscription de Gouin.
Comme député de l'opposition, il avait talonné le gouvernement Charest au sujet de permis de garderies qui étaient octroyés à des contributeurs financiers du Parti libéral.
M. Girard avait écorché au passage le ministre de la Famille de l’époque, Tony Tomassi, qui avait fini par démissionner en 2010.
En 2012, Nicolas Girard a été battu dans Gouin par Françoise David, de Québec solidiare.
Il a par la suite œuvré en tant que président-directeur général de l’agence métropolitaine de transport Exo de 2012 à 2015.
Depuis 2023, il agissait à titre de directeur général du Réseau de transport de la Capitale (RTC).
Il tentera un retour pour le PQ dans la circonscription de Repentigny, où la ministre de l'Environnement, la caquiste Pascale Déry, cherche à se faire réélire.
Mardi, le PQ avait annoncé un autre retour, celui de l'ex-ministre des Finances dans le gouvernement Marois, Nicolas Marceau.
Économiste et professeur à l'UQAM, M. Marceau se présente dans la circonscription de Marie-Victorin, à Longueuil. Il affrontera la caquiste Shirley Dorismond.
Il avait été élu dans Rousseau en 2009, 2012 et 2014, avant d'être vaincu en 2018 par le caquiste Louis-Charles Thouin.
À part M. Marceau, seul le candidat péquiste dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a déjà siégé au gouvernement (entre 2012 et 2014).
Aucun autre candidat du PQ peut se vanter d'avoir vécu une telle expérience gouvernementale.
Caroline Plante, La Presse Canadienne
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