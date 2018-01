Fête hivernale : venez jouer dehors avec nous le 27 janvier!

La Ville de Saint-Colomban convie les familles de la région à la Fête hivernale de Saint-Colomban qui se tiendra le samedi 27 janvier prochain au parc Phelan.



Le Service des sports et des loisirs a concocté une programmation haute en couleurs pour l’édition 2018 : tours de calèche, jeux gonflables, mascottes, tour d’escalade, parcours Gym-X, feux de joie, glissades, sculpture sur neige, patinage, joues rouges et sourires seront au programme!



« La Fête hivernale nous offre encore une fois cette année une opportunité de nous rassembler, de nous rencontrer et de profiter des joies de l’hiver québécois! Le territoire de Saint-Colomban est magnifique sous la neige et il contient plein de petits trésors cachés. Il n'appartient qu'à nous de s'y aventurer et d'en soutirer quelque chose de plaisant. Encourager les jeux et les sports extérieurs s’inscrit dans la mission de la Ville de Saint-Colomban et de sa Politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées de favoriser les saines habitudes de vie dont l’activité physique est l’une des pièces maîtresses », a déclaré le maire Xavier-Antoine Lalande. C’est donc un rendez-vous le samedi 27 janvier prochain, de 12 h à 16 h, au parc Phelan.

L’activité sera annulée en cas de pluie : surveillez la page Facebook de la Ville et le site Internet st-colomban.qc.ca. Des boissons chaudes et des bols de soupe seront offerts gratuitement sur place.