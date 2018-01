Dix ans de dons à Centraide Laurentides

Les employés de la Ville de Blainville soutiennent depuis maintenant dix ans l’organisme Centraide Laurentides. Cette mobilisation interne a permis de récolter plus de 182 800 $, dont 16 872 $ durant la campagne de sollicitation 2017.



Chaque année, le comité organisateur met en place diverses activités afin d’amasser le plus de fonds possible pour Centraide Laurentides, un organisme venant en aide à plus de 62 000 personnes de la région aux prises avec des problèmes tels que la pauvreté, la faim, l’isolement ou le décrochage scolaire.



« Les dons des employés contribuent à améliorer les conditions de vie des gens de notre région par l’entremise d’organismes dévoués qui desservent Blainville. La Ville poursuivra ses efforts pour aider ses concitoyennes et concitoyens à travers les campagnes de sollicitation organisées par Centraide Laurentides. Je remercie nos employés qui donnent généreusement et je les encourage à continuer à donner au suivant. Soyons solidaires! », a déclaré le maire de Blainville, Richard Perreault.