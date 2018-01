Février en flammes: Patinez les vendredis soirs à Sainte-Thérèse

Chaque vendredi du mois de février, entre 18 h et 21 h, la Ville de Sainte-Thérèse invite les Thérésiennes et les Thérésiens à vivre une soirée féerique alliant patinage sur glace et ambiance chaleureuse, lors de l’événement Février en flammes. Les patineurs de tous les âges pourront s’exercer sur l’anneau de glace du parc Ducharme, éclairé à l’aide d’une centaine de flambeaux pour l’occasion. Un foyer extérieur sera aussi mis à leur disposition pour se réchauffer. Rendez-vous sur la glace les vendredis 2, 9, 16 et 23 février!



« Patiner à la lueur des flambeaux est une activité unique offerte en saison hivernale, et les citoyens ont la chance d’en profiter gratuitement tout près de chez eux. Du chocolat chaud sera même servi aux patineurs lors de cet événement gagnant en popularité. Apportez votre tasse réutilisable! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Soirée fluo ados : le 16 février

Lors de cette soirée destinée aux adolescents, les flambeaux seront remplacés par différents objets fluorescents distribués gratuitement aux patineurs. Nouveauté cette année, un DJ proposera une prestation musicale enflammée, contribuant à créer une ambiance survoltée.



Prêt de patins

En tout temps, des patins de diverses pointures (enfant et adulte) sont disponibles au chalet du parc Ducharme pour les usagers souhaitant en faire gratuitement l’emprunt.



Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître toutes les activités organisées cet hiver à Sainte-Thérèse.