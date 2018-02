Spectacle Nombril : la vie de bébé expliquée aux enfants

Alliant théâtre, théâtre d’objets et marionnettes, le prochain spectacle jeune public fera vivre de beaux moments aux petits de 3 à 8 ans, tout en leur expliquant la vie de bébé, avant même sa naissance.



Date : Le dimanche 18 février Heure : 11 h à 11 h 45

Lieu : Centre communautaire de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard)

Prix : 12 $



Résumé : Entouré d’amour et d’espoir, le bébé est attendu. Aidé de son serpent ombilical, il côtoie les combats vitaux de son cœur-crevette, de ses poumons-méduses et de son dragon intérieur. Son corps, d’instinct, est autonome : il digère, il respire, il circule, il trie. Mais son dragon intérieur semble influencer, voire bouleverser, le rythme naturel. Il devra dompter son dragon afin de retrouver l’équilibre intérieur. Il est le nombril de son monde.



Les billets pour ce spectacle sont en vente auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou odyscene.com). S’il reste des billets, il sera possible d’en acheter sur place (au centre communautaire) le jour même du spectacle.