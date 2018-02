Félicitations aux gagnants du concours Dessine ta ville

La Ville de Blainville a couronné, hier, les trois gagnants de son concours Dessine ta ville :

• Prix or : Zhuoyao Li, élève de 6e année de l’école des Semailles

• Prix argent : Mahée Desaulniers, élève de 3e année de l’école Chante-Bois

• Prix bronze : Emma Duchesne, élève de 5e année de l’école de l’Aquarelle



À l’occasion de son 50e anniversaire, la Ville de Blainville, par l’intermédiaire de son conseil jeunesse, avait invité les élèves de la 3e à la 6e année du primaire à réaliser un dessin représentant leur municipalité, et ce, afin d’enrichir l’édition spéciale de sa publication Blainville racontée. En plus de remporter un prix pour leur classe (soit une sortie de groupe à La Zone, à la Galerie d’art ou à la bibliothèque Paul-Mercier), les trois gagnants verront leurs œuvres publiées dans cette brochure historique.



Compte tenu de la diversité et de la qualité des dessins reçus, le jury a décidé d’attribuer des mentions spéciales à deux participants, soit :

• Catalina Jurdana, élève de 5e année de l’école des Ramilles

• Charles-Étienne Thériault, élève de 6e année de l’école de l’Envolée



Les dessins seront exposés à la Galerie d’art du 9 avril au 27 mai, dans le cadre de la série Ma première galerie d’art.



Sur la photo:

Richard Perreault (maire de Blainville), Mahée Desaulniers (prix argent), Emma Duchesne (prix bronze), Catalina Jurdana (mention spéciale), Charles-Étienne Thériault (mention spéciale) et Marie-Claude Collin (présidente de la Commission de la culture).