Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février

Afin d’encourager les élèves de son territoire qui font preuve de persévérance et de détermination dans leur cheminement scolaire, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a lancé cet automne un concours afin de leur rendre hommage.



Quatre bourses de 250 $ ont été décernées à des jeunes de niveau secondaire qui ont eu des difficultés scolaires, mais qui se sont démarqués par l’amélioration de leurs notes et leur effort soutenu.



Félicitations aux récipiendaires Samy Gaudet, Thomas Lafrance, Mathis Brosseau et Caleb Desrochers ! Merci à tous les proches qui ont présenté des candidatures. Bonne semaine de la persévérance scolaire !