Pour soutenir les projets de nombreux bénévoles, la Ville de Lorraine remet 14 chèques à autant d’associations et d’organismes

Cette année encore, la Ville de Lorraine offre un appui financier à de nombreux organismes, dans le cadre de sa Politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus. Elle a ainsi distribué un montant de 4 550 $ parmi les organisations suivantes :

49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère

Association de baseball mineur BLRT

Association de hockey féminin des Laurentides

Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère

Club d’échecs Barbacane

Club de patinage artistique de Lorraine

Club de soccer Lorraine-Rosemère

Club Jeunesse Les Alérions

Club Optimiste Bois-des-Filion/Lorraine L’Orée-Des-Bois

Coop d’entraide et de solidarité des Mille-Îles

Girls Guide du Canada

Les Chanteurs de Lorraine

Les Matins Mères et Monde

Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine



« À eux seuls, ces 14 organismes desservent environ 1000 Lorrains, allant des petits d’âge préscolaire aux aînés. Ces groupes répondent à des besoins concrets de nos résidents, tant dans les domaines du sport et de la culture que de l’entraide communautaire. Nous sommes très fiers du travail accompli auprès des Lorrains par les nombreux bénévoles œuvrant au sein de ces organismes. Je tiens d’ailleurs à remercier ces bénévoles d’être là pour nos citoyens », a souligné le maire de Lorraine, Jean Comtois.



Dans le cadre de sa Politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus, la Ville remet également chaque année des bourses à plusieurs citoyens qui s’illustrent dans le domaine du sport ou de la culture, incluant les athlètes qui participent aux Jeux du Québec. Pour faire une demande à titre d’organisme ou d’individus, les citoyens sont invités à suivre les procédures indiquées à la page 16 de notre Politique, qui peut être consultée au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/partenaires-organismes-et-reconnaissance/politique-de-reconnaissance-des-organismes.

