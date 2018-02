Cyberattaque : votre entreprise est-elle protégée ?

Article commandité

La cybercriminalité est de plus en plus redoutable et touche principalement les entreprises, les services publics et les institutions. Souvenons-nous des attaques simultanées dans le monde entier par WanaCry, un rançongiciel ver qui s’est propagé dans les réseaux informatiques bloquant les ordinateurs jusqu’au paiement de la rançon ! Vous pensez ne pas être concerné parce que votre entreprise est trop petite pour intéresser qui que ce soit ? Vous avez tort ! L’accès à vos fournisseurs ou vos clients ont de quoi allécher ces criminels. Dès lors, comment vous protéger des logiciels espions ?

Installez des logiciels anti-virus

Pour détecter les logiciels indésirables qui s’installent à votre insu dans votre système informatique, il faut mettre en place une série d’antivirus qui se complète pour multiplier les analyses sur plusieurs niveaux. Pour augmenter votre sécurité, pensez à procéder à des mises à jour régulières. La moindre faille constitue une menace.

Doublez la protection par un Fire Wall

Les pares-feux filtrent les données échangées entre internet et l’ordinateur ou le réseau d’ordinateurs de votre entreprise. Ils agissent en bloquant certaines connexions pour éviter les intrusions et donc les piratages éventuels.

Effectuez des mises à jour régulières

Les mises à jour de votre système d’exploitation se réalisent généralement de façon automatique au démarrage de l’ordinateur. Toutefois, si elles ne se déclenchent pas, il y a lieu de s’en inquiéter. C’est en effet une faille du système Microsoft qui a permis l’intrusion de WanaCry. Vous devez donc faire reprogrammer les mises à jour sans oublier celles de votre navigateur et des applications que vous utilisez, ainsi que les logiciels. Ils sont la porte d’entrée des actes de malveillance.

Optez pour des mots de passe variés plus sécurisés

Bannissez le mot de passe unique pour toutes les applications et logiciels qu’on partage avec les autres salariés. Les mots de passe doivent être longs et complexes. Il existe des logiciels de mots de passe pour sécuriser votre système informatique.

Sauvegardez vos données

Vous devez sauvegarder vos données sur des serveurs non reliés à votre système central. La meilleure solution reste la délocalisation dans un centre de données de très haut niveau de sécurité. En cas de contamination, elles seront restaurées par votre hébergeur lui-même.

N’ouvrez pas les courriels inconnus ou suspects

Si vous doutez de la provenance d’un courriel, ne l’ouvrez pas. Il peut contenir un lien vers un logiciel malveillant.

La sécurité a un coût mais elle restera de toute façon moins onéreuse que la perte de vos données.