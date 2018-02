Lancement de produit : 4 clés pour réussir

Article commandité

De l'établissement du concept de base à la phase de lancement, la mise en marché d'un nouveau produit passe par plusieurs étapes bien identifiées qu'il est important de connaître pour ne pas capoter.

La faisabilité

Environ 10% des lancements de produits, qu'ils soient physiques ou de services, finissent par aboutir à un succès commercial. C'est peu, mais les produits qui réussissent suivent à peu près tous la même formule.

Avant toute chose, il est essentiel d'étudier la faisabilité. Pour y parvenir, le meilleur outil à disposition est la matrice SWOT (ou FFPM en français). Elle permet de connaître précisément sur un nouveau produit les :

forces

faiblesses

possibilités

menaces

Cette méthode a fait ses preuves ainsi que son alternative SVOR (ou FVOR) :

forces

vulnérabilités

opportunités

risques

Réunions et développement de concept

Plusieurs séances de remue-méninges seront nécessaires afin de dégager les réponses aux questions posées par cette première analyse. Les participants s'attacheront à améliorer le concept de base et à resserrer le champ des possibles.

Chaque département devrait être invité à participer au développement du concept. Prix du produit et seuil de rentabilité seront établis au bout du compte avec l'aide des équipes de production.

La stratégie marketing

Les équipes de communication entrent ensuite en scène pour arriver à bâtir une stratégie marketing agressive. Il ne s'agit pas de tout bousculer, mais de se donner les moyens de la visibilité.

Prototypes et échantillons sortiront en premiers pour apporter une première preuve de concept. Suivra un test marketing sur une population ciblée afin d'aborder les derniers changements de plans. Créer le besoin est parfois conseillé à cette étape.

Arrivés à ce moment crucial, vous devriez être en mesure de déterminer précisément la probabilité de succès du produit. Si elle ne dépasse pas les 65%, retournez à la phase d'étude et de faisabilité avant de passer à l'étape finale.

Le lancement

Un lancement de produit, une fois toutes ces étapes franchies, doit s'accompagner du faste qu'il mérite et on ne lésinera pas sur les moyens pour que tout le monde en parle.

Un espace réunion de prestige à Montréal sera le meilleur choix pour inviter les bonnes personnes (journalistes, blogueurs influents, distributeurs, etc.) à commencer à parler en termes choisis de ce nouveau produit.

Ne désespérez pas si des critiques émergent, car il n'existe pas de mauvaise publicité. De plus, les avis et premiers tests sont là pour rappeler que vous êtes seulement aussi bon que votre maillon le plus faible.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que votre nouveau produit comble les attentes (ou les nouveaux besoins) de la clientèle.