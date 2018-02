Conseils pour l’extermination de rongeurs

Article commandité

Vous avez des rongeurs chez vous? Qu’il s’agisse de rats, de souris, de mulots ou de tout autre rongeur, il est possible de s’en débarrasser. En connaissant bien leur comportement, il est facile de les repérer et d’adopter la bonne méthode pour les exterminer adéquatement sans nuire à votre sécurité et à votre santé. Voici quelques conseils pour chasser ces indésirables une fois pour toutes.

Savoir reconnaître les signes

Qu’il s’agisse de rats, de souris ou encore de mulots, les rongeurs laissent des traces sur leur passage. Ainsi, si vous en avez chez vous, vous devriez être en mesure de le savoir. Normalement, les rongeurs grugent tout ce qu’ils trouvent sur leur passage. Vous devriez donc trouver des sacs de provisions grugés ou troués ainsi que des bouts de papier et autres débris déchiquetés. Les rongeurs font leurs dents sur tous les objets qu’ils croisent y compris les fils électriques de votre résidence. Pour cette raison, il importe d’agir vite pour s’en débarrasser, car ils peuvent occasionner des incendies.

Traces d’urine et d’excréments le long des murs

Rats et souris laissent également des traces d’urine et d’excréments sur leur passage. Si vous en avez chez vous, vous devriez donc en voir le long des murs et des plinthes. Bien qu’actifs surtout de nuit, les rongeurs font du bruit. Si vous entendez des petits grattements dans les murs ou dans le grenier, c’est peut-être un indice que vous avez de la visite chez vous.

Maintenant que vous les avez repérés, que faire?

La meilleure manière de se débarrasser de rongeurs est de faire appel à un professionnel en extermination de souris et de rats. Sauvages, les rongeurs n’hésitent pas à mordre leurs proies; il n’est donc pas conseillé de tenter de s’en débarrasser soi-même, surtout s’ils sont nombreux.

Les pièges peuvent servir à capturer quelques espèces, mais le danger est qu’il y en ait d’autres qui continuent de proliférer dans le grenier. Qui plus est, ce n’est pas agréable d’avoir à ramasser les corps morts; pour des raisons d’hygiène et de sécurité, c’est préférable de laisser un professionnel en extermination de souris et de rats s’en occuper.

Comment prévenir les infestations?

Certaines méthodes peuvent contribuer à prévenir les infestations de rongeurs. Pour prévenir les infestations, il est de mise de bien calfeutrer ses portes et fenêtres et de colmater les fissures dans les fondations. Il est également conseillé de ne laisser trainer aucune nourriture à l’extérieur sur son patio ou encore dans les poubelles, à moins que celles-ci soient fermées hermétiquement. Les rongeurs sont attirés par la nourriture et la chaleur d’une résidence. S’ils trouvent un trou et une source de nourriture, ils seront tentés de s’y réfugier.

Même en suivant tous ces conseils, il peut arriver que pour des raisons hors de notre contrôle, on se retrouve avec une infestation de rongeurs chez soi. Dans un tel cas, ne laissez pas la situation s’empirer et contactez un exterminateur professionnel. C’est la manière la plus efficace et sécuritaire de procéder à l’extermination de souris et de rongeurs. Seul l’exterminateur professionnel sera en mesure de vous garantir de vous en débarrasser définitivement.