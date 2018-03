La campagne des Cocci-Dons est de retour : Plus de 10 000 coccinelles envahissent la région

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière est fière d’annoncer le retour de la campagne de financement Cocci-Dons qui bat son plein sur tout le territoire. Grâce à 26 partenaires participants, plus de 10 000 coccinelles sont en circulation au total.



Simple et facile!

Le concept est de proposer les coccinelles en carton « Cocci-Dons » à la clientèle, au coût de 2 $ chacune. Le donateur peut inscrire son prénom sur celle-ci. Le commerçant est ensuite invité à apposer les coccinelles à l’endroit de son choix dans sa boutique et à voir le mouvement prendre de l’ampleur.



Un facteur important : La générosité de la population

Cette activité de collecte de fonds s’adresse aux entrepreneurs et commerçants des Laurentides et de Lanaudière, afin que des coccinelles en carton puissent être vendues dans leur succursale. Évidemment, la population est aussi appelée à être généreuse lorsqu’elle fait ses achats chez l’un des partenaires participants en acceptant d’acheter une coccinelle à 2$ pour soutenir la cause. C’est donc une belle occasion pour tous de démontrer leur générosité et leur soutien envers les enfants atteints de cancer de notre région.



Prenez part à la campagne

Il est possible d’adhérer à la campagne à n’importe quel moment de l’année, les commerçants intéressés peuvent communiquer avec Julie Rouleau, chargée de projets senior au développement philanthropique chez Leucan, au 450 437-2090, poste 3223 ou à julie.rouleau@leucan.qc.ca. « La campagne des Cocci-Dons est une activité clé en main qui peut facilement être adaptée dans tous les types d’entreprises et de commerces. Des procédures faciles à suivre, une affiche ainsi que les coccinelles en carton vous seront fournies et un membre du personnel de Leucan sera disponible pour vous guider tout au long de la campagne », informe Mme Rouleau.



Vos dons en action pour les enfants malades et leur famille de la région Depuis maintenant 40 ans, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres de la région touchés par le cancer pédiatrique. La participation des entrepreneurs et commerçants est primordiale pour que Leucan continue d’offrir une panoplie de services distinctifs et adaptés aux besoins de chaque famille, tels que de l’aide financière d’appoint, de l’accompagnement et du soutien affectif, des activités sociorécréatives, de la massothérapie à l’hôpital et à la maison, un service de sensibilisation scolaire et un service de fin de vie et de suivi de deuil.