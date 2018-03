Maladies des gencives : causes et traitements

La couleur de la gencive est révélatrice de différentes pathologies : si elles sont blanches, elles peuvent être le signe d’une anémie ou encore d’un gingivostomatite herpétique qui atteint surtout les enfants en bas âge et les adolescents ; des gencives noires sont le signe d’une nécrose consécutive à une parodontite non soignée : il faut alors consulter d’urgence ; des gencives rouges qui saignent légèrement, un peu gonflées, sensibles au toucher et accompagnées d’une haleine fétide est le signe d’une gingivite ; un point blanc en revanche révèle un abcès ou une fistule.