Début de la collecte des matières organiques à Sainte-Thérèse

Avis aux citoyens de Sainte-Thérèse, la collecte des matières organiques débutera le vendredi 6 avril sur l’ensemble du territoire. Elle s’effectuera tous les vendredis à compter de cette date jusqu’en novembre prochain inclusivement. De décembre à mars, les bacs bruns roulants seront ramassés un vendredi sur deux.

« Maintenant que les Thérésiens ont reçu leur minibac de cuisine et leur bac brun roulant, c’est le temps de prévoir les actions à mettre en place afin d’intégrer cette nouvelle habitude dans notre quotidien. Voilà un défi motivant à relever collectivement! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Allez-y une étape à la fois

Il est important de se familiariser avec les matières qui seront disposées dans le bac brun. Du papier essuie-tout souillé, des coquilles d’œuf, des mauvaises herbes ou encore un cœur de pomme… voilà autant de matières qui délaisseront le bac noir au profit du bac brun dès le 6 avril. Rappelons d’ailleurs que 50 % du contenu du bac noir se retrouvera désormais dans le bac brun!

Il est également conseillé d’intégrer graduellement de nouvelles matières dans leur bac brun au fil des semaines. Pourquoi ne pas commencer avec les résidus verts et les papiers et cartons souillés, pour y ajouter ensuite les résidus alimentaires comme les fruits et les légumes, et enfin, y joindre les résidus de viandes et de produits laitiers?

LA référence pour vos collectes : www.sainte-therese.ca

Des trucs et conseils pour éloigner les odeurs, les vers blancs, les mouches et les petits animaux; une foire aux questions; la liste des matières acceptées; le calendrier des collectes 2018 et tous les renseignements pertinents à la collecte des matières organiques se retrouvent au www.sainte-therese.ca > Environnement > Collectes et matières résiduelles.