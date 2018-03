Épilation au laser : comment ça marche ?

Article commandité

Vous rêvez d’avoir de belles jambes en tout temps ? Avez-vous déjà songé à l’épilation au laser pour vous débarrasser des poils superflus ? Sinon, vous devriez, car depuis quelques années, cette nouvelle technologie permet de simplifier la vie de centaines de femmes dans le monde en leur permettant d’économiser beaucoup de temps. Voici ce que vous devez savoir sur cette technique d’épilation qui est pratiquement sans douleur.

Qu’est-ce que l’épilation au laser ?

L’épilation au laser consiste à éliminer les poils en détruisant les follicules pileux (cavités dans lesquelles les poils se forment) à l’aide d’un laser. Contrairement à l’épilation à la cire ou encore à l’épilation électrique, le poil n’est pas arraché, mais plutôt détruit, ce qui assure une épilation de meilleure qualité. En effet, le procédé s’effectue au cours de plusieurs séances, dépendant de la quantité de poils à détruire et de la pigmentation de ceux-ci.

Comment les poils sont-ils détruits?

Lorsque chauffé à une certaine température avec la lumière du laser (faisceau de lumière invisible qui traverse la peau), le pigment responsable de la couleur des poils, soit la mélamine, se transforme en chaleur et, par le fait même, endommage le follicule pileux. Lorsque la mélamine absorbe la chaleur, le poil devient plus pâle et finit par mourir. On parle d’épilation définitive lorsque le bulbe qui se trouve à la source du poil et permettant sa croissance est entièrement détruit par le laser. Cela prend généralement plusieurs séances avant que cela se produise. La puissance du laser qui traverse le bulbe permet de modifier la composition de ses cellules et de le déprogrammer afin qu’il cesse de générer de nouveaux poils. Lorsque ce bulbe est détruit, les poils ne peuvent plus jamais repousser.

À qui s’adresse l’épilation au laser?

Plus la couleur des poils de la personne est foncée, plus la mélamine sera en mesure d’absorber la chaleur et donc de détruire les follicules pileux. Pour cette raison, ce traitement est plus efficace sur les personnes dont les poils sont foncés et la peau est claire. En effet, cette technologie fonctionne moins bien sur les personnes à la peau bronzée et dont les poils sont roux, blonds ou blancs.

Quels sont les avantages de cette technique?

L’épilation au laser offre de nombreux avantages aux personnes qui y ont recours. D’abord, elle est rapide, simple et pratiquement sans douleur. En effet, mis à part quelques picotements, qui peuvent parfois ressembler à des pincements d’élastique, les traitements sont sans douleur, contrairement aux traitements d’épilation à la cire, qui sont beaucoup plus pénibles.

Qui plus est, une fois que le bulbe du poil est entièrement détruit, la plus personne n’a plus jamais à s’épiler de sa vie. Il s’agit sans contredit de l’avantage le plus notable offert par cette forme d’épilation. Elle permet une importante économie de temps, en plus de permettre aux personnes qui y ont recours d’avoir une peau belle et lisse, dépourvue de poils.

Puisque l’épilation au laser comporte certains risques, notamment de brûlure et de dépigmentation de la peau, il est important qu’elle soit pratiquée par des professionnels chevronnés, soit des médecins, des dermatologues ou encore des techniciens certifiés.