Martin Deschamps en vedette dans un gala au profit d’un organisme de Saint-Jérome

L’année 2018 est charnière pour la Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides. L’organisme à but non lucratif célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Afin de souligner ce moment important, toutes les personnes intéressées sont invitées à prendre part au gala 30 ans à faire la différence.

La soirée mettra en vedette le chanteur Martin Deschamps. L’événement se tiendra le samedi 12 mai prochain dès 11h30 à la salle Germaine-Guèvremont du Cégep de Saint-Jérôme.

L’activité prendra la forme d’un cocktail dinatoire suivi d’un spectacle en deux parties de M. Deschamps et d’une invitée surprise. Plusieurs prix de présence seront offerts aux personnes présentes.

« Tous les fonds amassés serviront à financer directement les activités de La maison des parents et assurer une continuité de services pour toutes les familles membres. La vente des billets permettra aussi d’assurer la survie des services et d’offrir encore plus à nos participants », précise un communiqué officiel.

Musicographie et zoothérapie

Avec les profits, l’organisme aimerait aussi développer des ateliers de cuisine, de musicographie et de zoothérapie. Il projette aussi d’agrandir ses locaux afin d’offrir des services à un plus grand nombre de familles dans le besoin.

« Assistez au gala c’est une façon agréable de redonner directement aux familles de la communauté. La mission principale de notre organisme est d’offrir des services variés et adaptés aux enfants et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans handicap physique associé », ajoute-t-on.

La maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides a pignon sur rue à Saint-Jérôme depuis 1988. Les services qui y sont proposés favorisent l’autonomie de la clientèle et son inclusion au sein de la société. Le tout dans l’optique d’augmenter la qualité de vie de ceux-ci, de leurs parents et de leur réseau social.

Ateliers 21

Parmi les services essentiels offerts par l’organisme, on retrouve les Ateliers 21. Ceux-ci se démarquent des autres activités figurant dans la programmation. Pourquoi? Car les personnes handicapées n’ont plus accès au réseau scolaire à partir de 21 ans et très peu de ressources peuvent les accueillir. Ce service permet aux parents de garder leur enfant à la maison tout en demeurant actifs sur le marché du travail.

Des ateliers de jours pour les 21 ans et plus, des répits de fin de semaine, des camps de jour d’été, des cours de danse et un service de surveillance animée à l’École des Érables de Deux-Montagnes.

Les billets pour le gala, au coût de 25 $ chacun peuvent être achetés via le site Event Brite ou la page Facebook de La maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides. Il sera aussi possible de s’en procurer le soir même à la porte.