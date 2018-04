Campagne de sensibilisation pour encourager le don d'organes

Afin de sensibiliser à la cause du don d’organes qui permet de sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes vivant avec une défaillance physique, le drapeau vert et blanc à l’effigie du don d’organes sera hissé sur le mât du la Maison du citoyen de la Ville de Saint-Eustache, entre les 22 et 28 avril prochains.

Pendant cette Semaine nationale du don d’organes et de tissus, les élus municipaux porteront également le ruban vert associé à la cause à travers l’Amérique du Nord et dans la plupart des pays européens.

« Par ces gestes, nous voulons contribuer à sensibiliser à la cause, très importante, du don d’organes et de tissus. Nous voulons aussi rappeler aux personnes désireuses de faire don de leurs organes qu’elles doivent signer leur consentement et en discuter avec leurs proches », a mentionné le maire, M. Pierre Charron.

Pour rester informé à propos des nouvelles de la Ville de St-Eustache, visitez son site Internet.