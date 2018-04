Nombreux investissements et développement de nouvelles places en CHSLD dans la région

En vue d’offrir les meilleures infrastructures en matière de soins de santé et de services sociaux à la population, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides précédera à d’importants investissements pour la construction de nouveaux CHSLD ainsi que pour la reconstruction de certains CHSLD de la région.

Reconstruction du CHSLD à Lachute

Un nouveau CHSLD de 132 lits sera construit pour remplacer l’Unité du Pavillon et l’Unité de La Fontaine situés au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil afin d’offrir aux résidents un environnement plus sécuritaire et mieux adapté à leurs besoins. Construit et aménagé selon les normes et standards les plus actuels, il sera situé à proximité du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSS) d’Argenteuil. Une analyse sera réalisée afin de déterminer ce qui adviendra des espaces vacants au CMSS. On estime que la livraison du bâtiment se fera d’ici la fin 2021.

Reconstruction de deux CHSLD

Le 6 avril dernier, le CISSS des Laurentides lançait un appel d’offre pour la construction d’un CHSLD dans le secteur de Sainte-Thérèse dans le but de remplacer les bâtiments ne répondant plus aux normes en vigueur, soit les ailes 400 et 500 du CHSLD Drapeau-Deschambault. Ainsi, 96 places seront déménagées dans un nouveau CHSLD d’ici janvier 2020. Pour ce qui est du CHSLD actuel de Drapeau-Deschambault, il conservera 128 places. Les ailes 400 et 500 auront une nouvelle vocation une fois le déménagement effectué, mais les détails restent à confirmer.

Un autre appel d’offre a aussi été lancé pour la construction d’un nouveau CHSLD dans le secteur de Labelle qui viendra remplacer les places offertes au CHSLD de Labelle. Ainsi, un CHSLD de 42 places sera livré d’ici janvier 2020.

Construction de deux nouveaux CHSLD

Le secteur des Pays-d’en-Haut pourra pour sa part compter sur un nouveau CHSLD de 96 places. Avec 112 places offertes au CHSLD des Hauteurs, ces 96 nouvelles places viendront combler un besoin important. Le bâtiment de ce CHSLD sera également loué par le CISSS. Une fois érigé, il sera entièrement opéré par le CISSS des Laurentides.

Finalement, un autre appel d’offre est présentement en cours pour la construction d’un CHSLD de 96 places dans le secteur de Saint-Eustache au sein duquel les CISSS des Laurentides fera l’achat de services pour la population.

« Il s’agit d’excellentes nouvelles pour la région, qui viennent répondre à un réel besoin pour nos personnes âgées. Le développement de places en CHSLD aura un impact dans tout notre réseau, notamment en diminuant la pression dans les hôpitaux. Aussi, je suis très heureux de ces investissements qui permettront la reconstruction de certaines de nos infrastructures car notre clientèle et le personnel méritent des milieux le mieux adaptés à leurs besoins », a déclaré Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.