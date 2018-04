Des jeunes de la PDM vivent une expérience enrichissante en République Dominicaine

Les responsables du projet humanitaire de la Polyvalente Deux-Montagnes (PDM) sont encore une fois très fiers du travail accompli par les jeunes de leur groupe dans la ville de San José de Ocoa et dans le village de Los Arroyos, en République Dominicaine. Ce projet a été réalisé du 24 février au 10 mars dernier.

Semaine 1 - Projet à Ocoa

Jumelés avec l’école Irma Brito (environ 600 élèves du primaire et du secondaire), les élèves de la PDM ont offert des cours d’éducation physique et ont aidé pour quelques cours de français et d’anglais. Pour les cours d’éducation physique, les bénévoles de la PDM avaient apporté du matériel pour jouer au football, au hockey balle et pour le « spikeball », soit 3 nouveaux sports pour les dominicains !

Tous les gens ont été ravis de cette première expérience et ils aimeraient répéter ce projet pour l’an prochain. Pendant leur séjour à Ocoa, l’équipe a aidé une famille pour rénover leur maison et ils ont aussi aidé par des dons en vêtements et autres.

Semaine 2 – la suite à Los Arroyos

À Los Arroyos, le groupe a acheté les matériaux pour construire la maison de M. Rafaël. Les gens du village avec l’aide de quelques menuisiers ont donc bâti la maison et le groupe l’a ensuite peinturé. Les élèves ont aussi repeint le centre communautaire et l’église du village. Ils ont fait un projet de couture pour les femmes du village.

Une des accompagnatrices du projet (Hélène) a une formation en couture et elle a offert son savoir-faire aux dames du village en plus d’acheter des patrons et du matériel de couture pour leur montrer à faire des jupes, des sacs à main, des rideaux, des sacs fourre-tout et des doudous pour bébé.

Les dames pourront ainsi continuer à coudre et elles pourront vendre leur produit et avec les profits, acheté d’autres tissus pour continuer le projet. Le groupe a donné des vêtements et articles ménagers à plus de 20 familles, un sac d’articles scolaires à l’école du village ainsi que de l’équipement sportif. De plus, le groupe a acheté le nécessaire pour construire trois toilettes et en a peinturé trois autres, pour six familles du village. Beaucoup de travail en aussi peu que deux semaines !

Des mercis bien sentis

Les participants ainsi que les responsables du projet souhaitent remercier toutes les personnes les ayant encouragés dans le financement du voyage, soit par l’achat d’agrumes ou de tartes, par de généreux dons en argent ou en matériel, ou par des commandites.

Ils tiennent à remercier plus spécifiquement leurs partenaires argent : la Clinique dentaire Bélec et Biner, la Fondation PDM, le député de Deux-Montagnes M. Benoit Charrette et la Roulotte Rose. Leurs partenaires Bronze :Linda Lapointe, députée de Rivière-des- Mille-Îles, Maxi Saint-Eustache, Canadian Tire Saint-Eustache, Super C Sainte-Marthe- sur-le- Lac, Garage C. M., Pro-Fil et la compagnie Zaco.