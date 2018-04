Organisée dans le cadre de la Semaine de l’Action Bénévole, la remise des subventions de la Ville de Sainte-Thérèse souligne l’engagement des bénévoles et salue, cette année, le travail de vingt-trois organismes qui œuvrent sur le territoire de la ville.

Au total, près de 23 000 $ ont été remis lors d’un 5 à 7 organisé le 18 avril dernier à la Maison Lachaîne.

« Cet événement est, pour la Ville, l’occasion de rassembler les représentants de quelques organismes et de leur dire MERCI. En cette Semaine de l’Action Bénévole, je trouve le slogan de cette année particulièrement bien choisi, je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! Parce que tous les petits gestes comptent. Il est très touchant d’entendre tous les beaux projets soutenus à bout de bras par ces gens de cœur qui œuvrent à la richesse de notre force collective et dont l’engagement est vital au bien-être de notre communauté », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant. Les subventions sont octroyées aux organismes culturels, sportifs et communautaires selon la Politique de reconnaissance des

organismes de Sainte-Thérèse.