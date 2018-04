L'heure est au ménage du printemps à Sainte-Thérèse

Ayant le souci d’offrir à ses citoyens une belle qualité de vie, la Ville de Sainte-Thérèse s’affaire, tous les printemps, à redonner un coup d’éclat à ses rues et ses parcs.

L’arrivée des températures plus douces et la fonte des neiges permettent maintenant aux équipes du Service des travaux publics, parcs et bâtiments d’entamer le processus de grand ménage du printemps de la Ville.

Un ménage en 3 temps

Composé de trois grands volets, soit le nettoyage, le marquage et la gestion du mobilier urbain, le grand ménage est réparti sur plusieurs semaines. Les employés de la Ville s’occupent donc, tout d’abord, des 103 km de chaussées, des 116 km de trottoirs, des 18 stationnements et des 13 km de pistes cyclables.

Les balayeuses mécaniques utilisées à cette étape permettent de nettoyer les surfaces en retirant les roches et les débris accumulés au sol durant l’hiver. Par la suite, le marquage des pistes cyclables et des rues est effectué parallèlement à l’installation d’éléments de mobilier urbain comme les balises de pistes cyclables et l’installation des balançoires.

« Ce travail d’envergure est effectué avec beaucoup de minutie et les équipe sur le terrain ont réellement le cœur à l’ouvrage! Je les remercie de nous permettre d’offrir aux citoyens une Ville attrayante, propre et invitante ! », ajoute Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Nouveauté cette année : la RAVO 5 iSeries

La Ville a récemment fait l’acquisition d’une deuxième balayeuse mécanique, la RAVO 5 iSeries, permettant ainsi à deux équipes de sillonner les rues et nettoyer le territoire simultanément.

La RAVO 5 iSeries, compacte et étroite, permettra de nettoyer les pistes cyclables sans retirer les balises s’y trouvant, favorisant ainsi une économie de temps. Cette balayeuse moins bruyante possède également une brosse de désherbage supplémentaire, assurant ainsi un nettoyage plus efficace.

Ensemble pour faire une différence

Par de simples gestes, les citoyens peuvent également contribuer au grand ménage en facilitant le travail des équipes qui opèrent les balayeuses mécaniques. La Ville tient ainsi à rappeler les conseils suivants :