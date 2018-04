Ateliers sur la saine gestion financière

Dans le cadre de sa campagne Des communautés plus futées que le crédit, l’Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides (ACEF) invite la population à venir s’outiller pour être en mesure de déjouer l’endettement.

Les participants se familiariseront avec les notions entourant le budget et en approfondiront le fonctionnement au moyen d’exercices. On traitera également des différents types de dépenses, des pièges de la consommation et des ressources présentes dans notre communauté pour mieux consommer.

Les ateliers se tiendront le 1er mai 2018 à la Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse située au 37, rue Turgeon et le 3 mai 2018 à la Maison du Citoyen de Saint-Eustache située au 184, rue Saint-Eustache de 19h00 à 21h00. L'entrée est gratuite.

Inscription obligatoire. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 450-430-2228.