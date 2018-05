Le St-Colombus fait relâche pour la période estivale

La MRC de La Rivière-du-Nord et la Ville de Saint-Colomban souhaitent informer les usagers du St-Colombus que le projet-pilote s’apprête à faire relâche pour l’été, période de ralentissement des activités collégiales et universitaires.

Le service de navette entre Saint-Colomban et Saint-Jérôme cessera ses activités le 1er juin et reprendra le 20 août prochain, date de la rentrée collégiale. Cette décision est motivée par l’anticipation d’une réduction majeure de l’achalandage au cours de cette période. En effet, durant une phase-test qui s’est déroulée lors de la précédente période des Fêtes, le St-Colombus a transporté moins d’une personne en moyenne pour chacun des six trajets hebdomadaires effectués entre le 28 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.

Le TAC, une bonne option durant l’été

Les usagers qui pourraient avoir besoin de se déplacer vers Saint-Jérôme durant l’été sont invités à faire appel au service de taxibus du TAC durant cet intervalle. Le TAC a d’ailleurs déployé au cours des dernières semaines une nouvelle mesure pour améliorer la flexibilité du service. Il est maintenant possible de demander un arrêt en semaine jusqu’à 2 h avant l’heure d’embarquement (contre 24 h auparavant), sous condition qu’un passage du taxibus soit déjà réservé par d’autres usagers et que des places soient disponibles.

Une offre de transport bonifiée pour la rentrée 2018

La MRC mène actuellement une vaste étude concernant l’offre de transport collectif sur son territoire. Les conclusions de cette étude et divers scénarios seront présentés aux villes au courant des prochaines semaines en vue de la mise en œuvre de solutions optimales et viables à long terme à l’automne 2018.

« Je suis convaincu que notre offre de transport régionale peut être grandement bonifiée, et ce, à même les ressources financières déjà dédiées au transport collectif. Il est grand temps que nous modernisions notre offre de transport et que nous la rendions plus humaine, plus performante, plus flexible, plus pratique et abordable. Ces solutions sont à portée de main, il s’agit de réfléchir en dehors du cadre et d’innover en mettant l’ensemble de nos partenaires en transport à contribution », a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.

Information et réservation : st-colomban.qc.ca/tac ou 450 224-8800.