Le Service de police intermunicipal compte une nouvelle recrue

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne /Sainte-Anne- des-Plaines / Bois-des- Filion a convié les médias afin de faire la présentation officielle de sa nouvelle recrue, Matta matricule K9-02, chien de soutien à la section des enquêtes criminelles.

L’utilisation de chien de soutien ou aussi appelé chien d’assistance est un phénomène relativement nouveau au Québec. Après les services de police de Sherbrooke et de la Sûreté du Québec, Terrebonne devient le 3 e service de police au Québec à aller de l’avant avec ce nouvel outil d’enquête. Matta devient aussi le 20e chien de soutien pour l’ensemble du Canada.

Pour les victimes et la clientèle vulnérable

Principalement, le chien de soutien peut être utilisé pour intervenir auprès des enfants de 2 à 17 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant d’un handicap ou toute personne désorganisée à un certain moment. L’utilisation de Matta va permettre, entre autre, de créer plus facilement un lien de confiance avec la victime.

Son unique travail est de se faire caresser. Il a été prouvé que caresser un chien procure un sentiment de bien-être. Cela a un effet sur l'état physique en réduisant le rythme cardiaque et la tension artérielle et donc en produisant un effet calmant et positif sur les émotions. Cela provoque également des modifications biochimiques au niveau du cerveau favorisant ainsi une réduction du stress et de l’anxiété.

MIRA

Bien entendu, rien de cela ne serait possible sans s’associer à un partenaire de renom tel que MIRA. À cet effet ce sont eux qui nous fournissent le chien. La fondation assume également tous les frais liés au chien en ce qui concerne les soins vétérinaires. Elle garantit également le chien.

L’organisation assume le coût d’acquisition au montant de 25 000 $, tout comme les frais liés à la nourriture et au toilettage (au deux mois) et une assurance.

Valeurs organisationnelles

Depuis toujours le service de police de Terrebonne/Sainte-Anne- des-Plaines/Bois- des-Filions fait de sa priorité d’offrir à la population desservie un service professionnel et orienté vers des solutions efficaces et durables.

À cet effet, les valeurs organisationnelles représentées par l’acronyme SIRRA ont été définies comme suit :

Qualité du Service à la population ;

Innovation ;

Respect ;

Responsabilisation ;

Appartenance et fierté

Ces valeurs sont au cœur des éléments considérés dans toutes les actions du service. L’arrivée de Matta s’inscrit tout-à- fait dans l’esprit du service personnalisé que souhaite offrir l'organisation, dans la promulgation d’idées novatrices et inspirantes, dans le souci accordé à la population et plus particulièrement aux victimes et personnes vulnérables, toujours dans le but d’offrir un service de qualité hors pair et dans la fierté de travailler de façon professionnelle.

Enfin et surtout, cela permet de rendre le processus judiciaire beaucoup plus humain.