La MRC de La Rivière-du- Nord s’installe à la Maison Blanche de Saint-Jérôme

La MRC de La Rivière-du- Nord est très fière d’annoncer l’acquisition de la Maison Prévost, aussi surnommée La Maison Blanche : un véritable lieu patrimonial faisant partie intégrante de l’histoire de la ville de Saint-Jérôme.

Cette maison, érigée au coin des rues Labelle et Place du Curé-Labelle en 1891, est le véritable symbole du développement du territoire de la MRC. Elle a occupé les fonctions d’Hôtel de Ville, de lieu-centre des Chevaliers de Colomb, d’hospice et de centre culturel, en plus d’avoir eu une vocation résidentielle et commerciale. Cette maison est considérée comme un véritable théâtre de l’histoire de la région.

« Nous ne pouvons être plus en confiance que de savoir la Maison Prévost habitée par une organisation qui a à cœur le respect du patrimoine architectural et le développement de la région, qui saura apprécier la valeur de ce bâtiment. », a souligné Martine Campeau, copropriétaire de la Société Maison Prévost.

« Nous sommes heureux que cette institution qui nous est chère devienne la propriété commune des 5 villes et municipalités de la MRC de La Rivière-du- Nord, et du fait même de ses 130 000 citoyens. Nous sommes convaincus que la MRC saura prendre soin de cette composante de l’histoire du développement des Laurentides », a quant à lui rajouté monsieur André Duchesne, aussi copropriétaire de la Société.

« Il était important pour nous d’investir dans un lieu qui réponde à la vision de développement durable et à la mission de la MRC. Être logée dans un bâtiment de l’envergure de la Maison Prévost, faisant partie du paysage patrimonial du Québec et qui fut restauré de manière exceptionnelle par la Société Maison Prévost, est une excellente décision pour la MRC et pour l’ensemble des citoyens. Pour nous, il était tout à fait naturel et surtout stimulant d’influencer à notre tour le cours de l’histoire, à l’intérieur de ses murs », a déclaré Bruno Laroche, préfet de la MRC et maire de Saint-Hippolyte.

Rappelons que l’Hôtel de région qui appartient à la MRC de La Rivière-du- Nord sera acquis par la ville de Saint-Jérôme, afin d’en faire son futur Hôtel de Ville.