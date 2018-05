Faites le plus grand don de soi qui soit : donnez du sang!

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de vous convier à la 19e édition de sa collecte de sang annuelle, le 29 mai prochain, entre 10 h et 20 h, à la caserne de pompiers située au 200, boulevard Ducharme. Cette année, c’est Charlie Plouffe, étudiante de 5e secondaire qui assure fièrement le rôle de présidente d’honneur.

Pour Charlie, s’impliquer allait de soi : « À l’âge de six mois, j’ai dû subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert et par le fait même, recevoir plusieurs transfusions sanguines. Les dons de sang sont vraiment importants. Ils sauvent des vies, ils ont sauvé la mienne! Merci de donner du sang! », exprime Charlie Plouffe, présidente d’honneur de la Collecte.

Organisée par le Service de sécurité incendie, en collaboration avec le volet Alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse, cet événement a pour objectif d’accueillir 325 donneurs, ce qui en fait l’une des plus importantes campagnes de collecte de sang au Québec.

« La générosité des donneurs est d’une importance capitale, elle permet à Héma-Québec de renflouer les banques de sang puisque les besoins sont grands. J’invite de tout cœur les Thérésiennes et les Thérésiens qui le peuvent à aller donner du sang. Un petit geste qui fait une différence significative pour celles et ceux qui en bénéficient », souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Des étudiants engagés

« Les étudiants du volet Alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse contribuent concrètement au succès de cet événement depuis maintenant sept ans. Certains sont bénévoles le jour de la collecte et d’autres recrutent un nombre impressionnant de donneurs. Cette belle solidarité se traduit, chaque année, par une réussite sans équivoque de l’événement! », mentionne Stéphane Dufour, responsable de la collecte pour la Ville de Sainte-Thérèse et chef de division - intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie.

Héma-Québec compte sur près de 165 000 donneurs de sang annuellement. Le 29 mai prochain, soyez du nombre!

Pour toute question sur le don de sang visitez le www.hema-quebec.qc.ca.