L'amélioration de la qualité de vie des blainvillois est une priorité

Plusieurs travaux s’amorcent sur tout le territoire blainvillois dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

Au total, l’administration du maire Richard Perreault investit 14,8 millions de dollars dans son plan annuel d’immobilisations, ce qui comprend les programmes d’aménagement de parcs et d’espaces verts et de réfection des chaussées. « En 2018, nous poursuivons nos efforts dans nos parcs, espaces verts et rues pour offrir à notre population des services d’une qualité exceptionnelle », a déclaré le maire Richard Perreault.

Volets eau, sécurité et qualité de vie

Les travaux effectués en 2018 toucheront différents volets, soit l’eau, la sécurité et la qualité de vie. En voici quelques exemples :

Eau :

Mise à niveau au poste de pompage du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse ;

Renforcement de l’aqueduc sur la rue Roger-Boisvert ;

Augmentation de la capacité de pompage du réservoir Marcel-Ayotte ;

Réhabilitation du réseau d’eau potable sur la 89e Avenue Est.

Sécurité :

Élargissement du chemin Notre-Dame afin de revenir à la circulation dans les deux sens ;

Reconstruction du tablier du passage à niveau sur le boulevard de la Seigneurie Est;

Ajout d’une piste cyclable et de trottoirs sur le boulevard de Chambéry ;

Aménagement de trottoirs sur la 54e Avenue Est et sur la rue Hubert-Aquin.

Qualité de vie :

Aménagement de nouveaux locaux pour les aînés sur la 70e Avenue Ouest ;

Aménagement de jeux d’eau et d’un stationnement au parc Pedro-Da Silva ;

Construction d’un bâtiment permanent pour le Poney Club ;

Finalisation du nouvel écocentre sur la rue Omer-DeSerres ;

Finalisation des travaux d’aménagement du nouveau complexe La Zone pour les jeunes.

Programmes d’aménagement de parcs et d’espaces verts et de réfection des chaussées

Le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts consistera à la renaturalisation des ruisseaux Nadon et Lockhead et au prolongement du trottoir sur la 54e Avenue Est, au-dessus du ruisseau Nadon. D’autres travaux se dérouleront sur les berges du ruisseau Gohier, entre le boulevard Michèle-Bohec et la rue Richard.

De plus, dans le cadre du programme de réfection des chaussées, la rue Tétreault et le boulevard de Fontainebleau feront l’objet de travaux, entre les rues Franchimont et de Chenonceau.

Enfin, la piste cyclable de la rue de la Renaissance, entre les rues Nicolas-Manthet et de Batiscan, sera reconstruite. « Reconnue pour sa qualité de vie et ses services exceptionnels, Blainville est déterminée à consentir les investissements nécessaires pour conserver ses standards d’excellence, toujours au profit des familles. Nous remercions les citoyennes et les citoyens de leur patience et de leur prudence pendant les travaux », ont conclu le président et la vice-présidente de la Commission des travaux publics, des infrastructures, des parcs et du transport, Patrick Marineau et Marie-Claude Collin.

Les Blainvilloises et les Blainvillois peuvent consulter la liste complète des travaux 2018 en ligne.