Possible grève du transport scolaire à la CSSMI

Les parents des élèves bénéficiant du transport scolaire devront possiblement transporter eux-mêmes leurs enfants à l'école le matin et à la fin des classes lors de la journée de grève du mardi 15 mai 2018.

En effet, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) a été informée d’une grève potentielle des conducteurs d’autobus scolaires et de berlines de trois entreprises de transport desservant certaines de ses écoles.

Soucieuse qu’aucun enfant ne soit laissé seul à un arrêt d’autobus, la CSSMI demande aux parents d’être vigilants et de porter une attention particulière afin de s’assurer que le circuit de leurs enfants est touché.

Circuits touchés

Pour le moment, il n’y aurait pas de transport pour les circuits d’autobus et de berlines portant les numéros 701 à 899. Le service pourrait être également perturbé sur les autres circuits d’autobus (retards, interruption de service inattendue, etc.).

Pour les élèves qui bénéficient d’un transport à partir d’un service de garde d’une autre école, la CSSMI ne pourra pas garantir le transport entre les établissements.

Pour connaitre le numéro d’autobus de votre enfant, consultez la liste en cliquant ici.

Cours maintenus

En cas de grève des transporteurs scolaires, les cours seront maintenus dans l’ensemble des écoles et des centres de la Commission scolaire. Cette situation pourrait perturber votre organisation du temps, le matin et également en fin de journée, mais soyez assurés que le personnel des écoles s'ajustera au besoin.

Mesures d'atténuation