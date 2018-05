Dîner au steak le 14 juin : un coup de pouce à des Blainvilloises et Blainvillois

Les billets sont en vente pour le traditionnel Dîner au steak qui aura lieu le jeudi 14 juin, dès 11 h 30, au Jockey Club du Parc équestre (1025, chemin du Plan-Bouchard).

L’hôte de ce repas champêtre, le maire Richard Perreault, a rappelé l’un des objectifs de l’activité. « Les participantes et participants passeront un bon moment au Dîner au steak et contribueront à aider des Blainvilloises et Blainvillois qui se distinguent dans les sphères sportive, artistique, communautaire, culturelle, humanitaire ou autres. Ces gens font rayonner Blainville aux quatre coins du globe lors de compétitions et autres activités », a-t-il expliqué. Les bénéfices du Dîner au steak sont versés au Fonds de l’excellence de la Ville de Blainville.

En 2017, une somme de 45 598 $ a été remise à 137 résidentes et résidents de Blainville ou organisations reconnues par la Ville.

Il est possible de se procurer des billets au prix de 40 $ (taxes incluses) à la Maison des associations (1001, chemin du Plan-Bouchard), au magasin IGA Famille Girard de Blainville (9, boulevard de la Seigneurie Est) ou par téléphone au 450 434-5206, poste 5362. Il s’agit d’une activité ouverte à tous les publics