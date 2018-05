Les ateliers À vos frigos de retour à Sainte-Thérèse

Les ateliers À vos frigos, qui luttent contre le gaspillage alimentaire, seront de retour à Sainte-Thérèse, le jeudi 17 mai, pour une 3e année.

En effet, l'équipe du Jour de la Terre invite la population à se rendre au IGA Daigle, situé au 450, Blainville Est, afin de prendre part à cet atelier des plus enrichissant. L'activité se tiendra le 17 mai, de 18 h 30 à 20 h 30.

Les ateliers en bref :

Les ateliers proposent des solutions simples et concrètes pour outiller les citoyens pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tant à la maison qu'au bureau. Animés par un expert de la lutte contre le gaspillage alimentaire du Jour de la Terre et un chef de La Tablée des Chefs et propulsés par le Fonds Éco IGA, ils permettent de diminuer le gaspillage alimentaire en plus d'aider à économiser!

Participer pour gagner!

Les personnes inscrites courent également la chance de remporter l'un des cinq repas zéro gaspillage, soit quatre repas offerts dans le confort de leur cuisine et un repas à La Guilde Culinaire à Montréal, animé par Jonathan Garnier, porte-parole d'À vos frigos.

Informations et inscriptions sur le site web du Jour de la Terre.