Il y a eu légèrement moins de morts et de blessés sur les routes du Québec en 2024

L'Hôpital de Saint-Jérôme a dorénavant un pavillon de soins et services en santé mentale et une unité de pédopsychiatrie. Ce projet a coûté un total de 110,4 millions $. Ce nouveau pavillon permet de regrouper dans un même bâtiment les services en santé mentale pour la clientèle adulte et jeunesse. Il offre un environnement moderne, lumineux et ...