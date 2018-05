Le CISSS des Laurentides adopte un budget de 1,2 milliard de dollars

Lors la séance publique du 9 mai dernier, les membres du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides ont adopté le budget annuel de l’établissement qui s’élève à 1,2 milliard de dollars pour l’année 2018-2019.

Ceux-ci ont également établi l’utilisation qui sera faite du nouveau budget accordé en vue de corriger l’iniquité interrégionale.

En avril 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait un octroi récurrent supplémentaire de 45,7 millions de dollars au CISSS des Laurentides pour régler la question de l’équité interrégionale et ainsi bonifier l’offre de service à la population. Considérant que l’embauche de nouveau personnel se fera graduellement, le ministère alloue à l’établissement 70 % de l’enveloppe budgétaire, soit 32 millions de dollars pour l’année 2018-2019. Le plein budget devrait être alloué en 2019-2020.

La direction du CISSS des Laurentides est heureuse de pouvoir compter sur ces sommes supplémentaires qui seront majoritairement consacrées à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des soins et services offerts à la population des Laurentides.

L’enveloppe 2018-2019 pour l’équité interrégionale permet d’attribuer des budgets importants pour l’ajout et la consolidation de services à la population. Le CISSS compte notamment investir en milieu hospitalier, dans les urgences et les unités de soins, dans le programme de chirurgie, dans les unités des naissances, dans les blocs obstétricaux et auprès des services offerts aux jeunes de 0 à 18 ans.

Plus de 22 millions de dollars de l’enveloppe pour l’équité interrégionale seront directement investis dans la bonification des services aux usagers tel que l’indique cette répartition par programme :

Services généraux 2 453 763 $

Santé physique 10 436 448 $

Santé mentale 951 740 $

Santé publique 295 595 $

Soutien à l’autonomie des personnes âgées 4 207 949 $

Déficience physique 867 090 $

Jeunes en difficulté 2 855 900 $

S’ajoute à ces sommes une attribution de 5,4 millions de dollars pour la gestion des bâtiments et le soutien aux services cliniques. Le CISSS des Laurentides réserve également un montant pour pallier les enjeux et urgences qui se présenteront en cours d’année, ainsi que pour entreprendre un important virage visant à solutionner la problématique de l’absentéisme dans ses différents milieux de travail et les coûts qui s’y rattachent.

« Nous déployons de nombreux efforts afin d’offrir aux citoyens des Laurentides plus de soins et de services près de chez eux. Il est clair que ces investissements nous aideront à poursuivre nos démarches en ce sens, et ce, tout en corrigeant l’iniquité budgétaire qui existait depuis plusieurs années entre les différentes régions du Québec », a déclaré M. Jean-François Foisy, président-directeur général de l’établissement.