Les citoyens invités à s’exprimer sur le Rosemère de demain

La Ville de Rosemère invite la population en grand nombre à participer à la démarche consultative sur l’énoncé de sa nouvelle vision stratégique Rosemère, une ville fière, verte et prospère.

La consultation publique portera également sur l’influence de cette vision sur les secteurs de l’urbanisme, des infrastructures/équipements et des services aux citoyens. La Ville souhaite ainsi connaître l’opinion de ses concitoyens et concitoyennes sur cette nouvelle vision stratégique qui orientera le développement de Rosemère.

L’administration Westram a insufflé un nouveau style de leadership tant à l’interne de la Ville qu’avec les citoyens. Pour le maire Westram, il s’agit de travailler de concert avec la population et le personnel pour mettre en place une ville à la hauteur des attentes de la population et dans le respect de sa capacité de payer et qui propose un environnement de travail sain et stimulant pour ses employés.

« Puisque nous basons nos décisions sur des principes de proximité, d’écoute, de dialogue, de respect et de transparence, nous avons d’abord consulté nos employés, qui assurent au quotidien la qualité des services aux citoyens, puis nous nous apprêtons à consulter les Rosemèrois, de même que nos partenaires communautaires et d’affaires, qui créent et vitalisent notre milieu de vie. Cette démarche collective de consultation qui définira le Rosemère de demain, nous en sommes d’autant plus fiers qu’elle représente le premier geste concret de notre

nouvelle politique de participation citoyenne qui a été adoptée le 14 mai dernier », a déclaré le maire, Eric Westram.

Ainsi, la Ville a prévu différents moyens pour recueillir l’opinion du plus grand nombre possible de citoyens:

1. Sondage en ligne du 21 mai au 31 mai, dont la durée est estimée à une quinzaine de minutes.

2. Rencontres publiques d’échanges avec les citoyens le 13 juin à 18 h 30 et le 16 juin à 13 h au Centre communautaire.

3. Rencontre avec un groupe témoin qui sera constitué par tirage au sort de 8 à 10 participants, parmi les répondants du sondage en ligne ayant mentionné leur intérêt à faire partie de ce groupe. Son objectif est d’approfondir l’opinion des citoyens quant à la vision stratégique.

4. Rencontre sur invitation avec des représentants des groupes communautaires et des gens d’affaires prévu en juin.

Les résultats de ces exercices de consultation seront par la suite analysés, résumés et diffusés auprès des citoyens.