Centraide Laurentides : en mode développement!

Comment se démarquer dans l’univers de la philanthropie? Pour répondre à cet enjeu, Centraide Laurentides souhaite actualiser des stratégies novatrices. L’organisme oriente son action vers le développement de nouveaux marchés pour diversifier ses sources de financement.

La directrice générale actuelle, Mme Suzanne M. Piché, souhaite relever les défis liés à ce nouveau segment de la philanthropie. « Mon objectif est de permettre à Centraide Laurentides et aux organismes qu’il soutient d’avoir de nouveaux moyens pour réaliser leur mission d’entraide au bénéfice des collectivités et des personnes dans le besoin », a précisé Mme Piché.

Cette décision s’appuie sur l’analyse du contexte et des enjeux identifiés dans l’exercice de planification stratégique. « Il est important de se renouveler et de se positionner comme une organisation innovante dans l’environnement philanthropique. Avec madame Piché au développement de nouveaux créneaux, notamment les dons majeurs et planifiés, nous sommes confiants d’être en mesure d’accroître les revenus pour pouvoir répondre aux besoins grandissants de la collectivité », a souligné M. Serge Paquette, président du conseil d’administration. Pour se consacrer à ce nouveau mandat, Mme Piché se retirera de ses fonctions de directrice générale.

Planifier la relève

Dans un souci de transfert des connaissances et d’expertise, le rôle de Mme Piché s’inscrit dans un plan de relève afin d’assurer la pérennité de l’organisation et de conserver sa mémoire organisationnelle. « Il s’agit d’une excellente nouvelle car nous pourrons compter sur une ressource qui connaît très bien le mouvement Centraide puisqu’elle s’y implique depuis 25 ans. Mme Piché a également une connaissance transversale des différents secteurs d’activités qui composent l’organisation ce qui assurera la transition des dossiers auprès de son successeur à la direction générale », a ajouté M. Paquette.

La présence de Mme Piché au sein de l’organisation permettra aussi un appui stratégique à la nouvelle équipe au développement philanthropique afin d’atteindre les objectifs de la campagne de souscription 2018.

L’organisme recherche présentement un gestionnaire de haut niveau pour combler le poste à la

direction générale de Centraide Laurentides.

« Au nom du conseil d’administration, je remercie Mme Suzanne M. Piché pour son engagement à titre de directrice générale de l’organisme », a souligné le président du conseil d’administration. Mme Piché continuera d’assumer les fonctions de directrice générale jusqu’à l’embauche du nouveau titulaire du poste.