Le 50e en blanc se tiendra le 7 juillet, inscrivez-vous dès maintenant

Les Blainvilloises et les Blainvillois, en compagnie des membres de leur famille et de leurs amis, sont cordialement invités à participer au 50e en blanc le samedi 7 juillet, dès 16 h, dans le stationnement arrière de la Maison des associations.

Pour ce souper champêtre, les convives sont invités, dans la mesure du possible, à enfiler des vêtements blancs. Ils devront également apporter leur propre nourriture, leurs couverts et une nappe blanche. Le site sera aménagé pour les recevoir, avec des tables et des chaises. Il sera possible de faire cuire des aliments sur des barbecues disponibles sur place. Aucun autre appareil de cuisson personnel ne sera autorisé sur le site.

« À la manière du Dîner en blanc qui a lieu à Montréal et dans plusieurs villes, nous voulons faire de cette fête populaire un grand rendez-vous pour les Blainvilloises et les Blainvillois, à l’occasion du 50e anniversaire de notre ville. Comme le veut notre thème, profitons de ce moment pour tisser des liens et pour célébrer notre belle communauté! », a souligné le maire Richard Perreault.

Animation et inscription

En plus d’avoir l’occasion de déguster un repas en famille ou entre amis, les participantes et les participants pourront monter sur un grand carrousel et démontrer leurs habiletés dans des jeux d’adresse. Il y aura également de l’animation par le DJ Mister Welz, de la musique et d’autres surprises. Pour participer au 50e en blanc, il suffit de s’inscrire en ligne, en remplissant le formulaire.

La carte du citoyen est obligatoire pour inscrire un groupe. Il n’est toutefois pas nécessaire que tous les invités soient des résidents de Blainville.

En cas de pluie, l’activité aura lieu au manège du Parc équestre (1025, chemin du Plan-Bouchard).